Власти ввели режим КТО в Белгородской области

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

На границе области и в районе ЧП (Гайворонский район) заработают блокпосты и у граждан будут проверять документы и при необходимости проводить досмотры транспорта.

Введены также временные ограничения на работу предприятий связанных с обороной и использованием опасных веществ.