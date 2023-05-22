Ургант отрицает тот факт, что является спонсором ВСУ

Ведущий российского телевидения Иван Ургант высказался относительно информации о том, что он помогает Вооруженным силам Украины в финансовом плане.
Шоумен заверил, что это не более, чем ложь.
В интервью Daily Storm актер посоветовал не доверять сведениям, которые публикуют Телеграм-каналы.
Иван заявил, что если он будет комментировать всю ложь, которая о нем печатается, то сил и времени на что-то действительно важное у него не будет.
Список российских "спонсоров" ВСУ был опубликован Телеграм-каналом "Образ будущего". Туда "записали" Анастасию Ивлееву, Жанну Бадоеву, Елену Блиновскую, Данилу Козловского, Иосифа Пригожина, Аллу Пугачеву.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__