Ургант отрицает тот факт, что является спонсором ВСУ

Ведущий российского телевидения Иван Ургант высказался относительно информации о том, что он помогает Вооруженным силам Украины в финансовом плане.

Шоумен заверил, что это не более, чем ложь.

В интервью Daily Storm актер посоветовал не доверять сведениям, которые публикуют Телеграм-каналы.

Иван заявил, что если он будет комментировать всю ложь, которая о нем печатается, то сил и времени на что-то действительно важное у него не будет.

Список российских "спонсоров" ВСУ был опубликован Телеграм-каналом "Образ будущего". Туда "записали" Анастасию Ивлееву, Жанну Бадоеву, Елену Блиновскую, Данилу Козловского, Иосифа Пригожина, Аллу Пугачеву.