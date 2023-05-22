МИД Австрии вызвал посла Венгрии после освобождения контрабандистов

«Мы ожидаем объяснений от Венгрии (…) и поэтому сегодня днем вызвали посла для срочного собеседования», — говорится в заявлении министерства иностранных дел, направленном AFP: «Как соседняя страна, это решение Венгрии имеет прямые последствия для нашей безопасности».

В МИД Австрии кроме того заявили, что «очень обеспокоены» сложившейся ситуацией.

Ранее власти Венгрии сообщили, что начали освобождать из заключения иностранных контрабандистов, переправлявших нелегальных мигрантов по балканскому пути.

Единственным условием для освобождения стала необходимость поикнуть территорию Венгрии в 72 часа.