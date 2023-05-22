Дубцова объяснила, почему набрала лишний вес

Ирина Дубцова призналась, что была расстроена, прочитав интернет-публикации в Сети, которые "уличали" ее в лишнем весе.

Знаменитость решила пояснить ситуацию.

Оказывается, в сентябре прошлого года певицу забрала скорая с высоченной температурой тела. Артистка признается, что лежала пластом, была не в силах подняться.

Она сразу не написала об этом в соцсетях, так как не привыкла раскрывать подробности своей личной жизни. Да и силы у нее тогда отсутствовали.

У Ирины было обнаружено аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Исполнительница на протяжении многих лет не видела, что болеет.

Она худела, набирала вес, испытывала проблемы со сном, давлением, страдала от панических атак.

Дубцова сообщила, что ей назначили гормональный препарат, который та пила несколько месяцев. Лекарство привело к набору веса.