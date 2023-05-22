Лорак собирает средства на помощь пострадавшим в Донбассе детям

Ани Лорак стала участницей благотворительного сбора. Певица намерена передать деньги детям, пострадавшим в период военных действий в Донбассе.

Сбор пожертвований приурочен ко Дню защиты детей. В соцсетях певица призывает людей помочь фонду "Счастливое детство", который собирает финансовую помощь для воспитанников Шахтерского детского дома-интерната, расположенного в ДНР, Краснодонского детского дома-интерната в ЛНР, а также Терпеньевской специальной общеобразовательной школы-интерната в Запорожской области.

Ани рассказала, что в детстве воспитывалась в школе-интернате, по этой причине знает о проблемах и сложностях таких детей.

Знаменитость призналась, что мечтает о том, чтобы каждое детское сердце было согрето заботой и любовью.