Билан шокировал признанием, что намерен стать фермером

Дима Билан отправился в тур, приуроченный к 25-летию его концертной деятельности. Он сейчас находится в Краснодарском крае.

Открытие нового отеля в Анапе, где был Билан, на выступлении вдруг загорелась колонка. Устройство быстро нейтрализовали, перетащив на безопасное расстояние и потушить.

Музыкант отпустил шутку, что пожар чуть не начался из-за энергетики от зрителей.

К счастью, никто не пострадал, а юмор Билана не дал разгореться волнению среди поклонников.

Интересно, что певец сделал неожиданное признание в собственном блоге, опубликовав сообщение, где очень эмоционально высказался о природе Кубани.

Исполнитель признался, что, глядя на всю эту красоту, стал задумываться о карьере фермера.