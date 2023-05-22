Пашутин накинулся на Макаревича, назвав того гнилью

Актер Александр Пашутин охарактеризовал в интервью "АиФ" лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича как гнилого человека.

Пашутин не стал отрицать, что музыкант Макаревич - талантливый, но с умственными способностями не все обстоит также хорошо, как с музыкой.

Актер заметил, что если он хорошо играет в театре, это не значит, что он мастерски умеет рисовать и знает английский в совершенстве. Так и с Макаревичем: песни талантливые он писал, а человеком оказался "гниль".

Пашутин прошелся и по другим известным личностям, оставившим родину, Артист заявил, что во время ВОВ таких "ставили к стенке".