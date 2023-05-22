Пашутин накинулся на Макаревича, назвав того гнилью

19:57 2023-05-22

Актер Александр Пашутин не стал отрицать, что Андрей Макаревич - талантливый музыкант, но человек он оказался "гнилой".

Актер Александр Пашутин охарактеризовал в интервью "АиФ" лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича как гнилого человека. 

Пашутин не стал отрицать, что музыкант Макаревич - талантливый, но с умственными способностями не все обстоит также хорошо, как с музыкой.

Актер заметил, что если он хорошо играет в театре, это не значит, что он мастерски умеет рисовать и знает английский в совершенстве. Так и с Макаревичем: песни талантливые он писал, а человеком оказался "гниль".

Пашутин прошелся и по другим известным личностям, оставившим родину, Артист заявил, что во время ВОВ таких "ставили к стенке".

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