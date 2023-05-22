Майли Сайрус заявила, что больше не хочет гастролировать

30-летняя Сайрус объяснила это тем, что желает жить ради своего, а не чьего-то чужого удовольствия.
Она рассказала, что готова выступать в камерной обстановке, но петь для сотен тысяч людей на арене больше не стремится.
Свое решение Майли Сайрус объяснила отсутствием обратной связи на таких выступлениях, а также недостаточным уровнем безопасности.
Недавно певица выпустила новый альбом Endless Summer Vacation. Вероятно, тура в поддержку пластинки поклонники не дождутся.
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