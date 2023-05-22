Сотрудники магазинов предметов роскоши пожаловались на сверхбогатых покупателей

Одна из них рассказывает, что богатая дама зашли с пожилым любовником, который купил ей вещей на 1200 долларов. А через несколько дней она появилась в магазине с мужем.

Другой мужчина рассказывает, что ночью на магазин, в котором он работает, напали воры и украли дорогие сумки. Когда он рассказал об этом менеджеру, тот поинтересовался только стоимостью украденного.

Продавцы говорят об увлечении сверхбогатых людей кокаином, а также о кражах денег с карт клиентов, совершенных менеджерами магазинов.