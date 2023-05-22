Ученые: Ограничение глобального потепления до 1,5°C спасло бы полмиллиарда человек от опасной жары

Об этом предупреждают ученые из Института глобальных систем Университета Эксетера и Университета Нанкина.

В новом исследовании , опубликованном в журнале Nature Sustainability, они указывают, что к 2100 году температура земной поверхности повысится на 2,7 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Более 2 миллиардов человек окажутся за пределами зоны климатического комфорта, которая позволяла человечеству развиваться на протяжении тысячелетий.

Индия, Нигерия или Индонезия — страны с наибольшим количеством людей, которые могут столкнуться со смертельной жарой в этом сценарии.

«Это представляет собой глубокое изменение обитаемости поверхности планеты и потенциально может привести к крупномасштабной реорганизации мест, где живут люди », — сказал ведущий автор исследования Тим Лентон из британского Эксетерского университета.

Даже если ограничить глобальное потепление 1,5°C, целью, установленной Парижским соглашением 2015 года, число людей, подверженных этим рискам, сократится до менее чем полумиллиарда человек.

Планета уже нагрелась на 1,1°C в результате деятельности человека, в частности использования ископаемого топлива (уголь, нефть, газ).

Последствия уже видны: аномальная жара, засухи, лесные пожары.

«Издержки изменения климата часто выражаются в финансовых показателях, но наше исследование подчеркивает феноменальную человеческую цену неспособности справиться с изменением климата. «Климатическая чрезвычайная ситуация», — отметил Лентон: «На каждые 0,1 °C потепления выше нынешнего уровня опасной жаре будут подвергаться дополнительно 140 миллионов человек».

Исследователи установили порог «опасной жары» на уровне 29°C среднегодовой температуры.

Исторически сложилось так, что человеческие сообщества были наиболее плотными при средней температуре 13°C (в зонах с умеренным климатом) и в меньшей степени около 27°C (в тропическом климате).