Один мужчина рассказал, что бос постоянно оскорблял его. А когда этот человек позвонил ему, чтобы сообщить о своем увольнении, тот просто бросил трубку.

Другой мужчина создал много аккаунтов на TripAdvisor и оставил кучу негативных отзывов, чтобы рейтинг компании упал.

Еще одна женщина полила растения своей злобной начальницы серной кислотой и опрыскала их тем же раствором, чтобы они погибли.

Сотрудница маникюрного салона, которую оскорбляла начальница, выложила в соцсетях фото того, как парафин повторно используют для педикюра в целях экономии.