Южная Корея и Евросоюз пообещали поддержку Украине

Согласно заявлению президента Юн Сук Ёля, председателя комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, это должно быть сделано, в частности, путем эффективного применения соответствующих карательных мер.

«Мы привержены поддержке восстановления и реконструкции Украины до тех пор, пока это необходимо», — заявили участники встречи в совместном коммюнике.

Юн, фон дер Ляйен и Мишель встретились в Сеуле после участия в саммите семи крупнейших экономических держав в Японии в минувшие выходные.

Президент Южной Кореи заявил, что также согласен с фон дер Ляйен и Мишелем в том, что ядерная и ракетная программа Северной Кореи представляет собой угрозу, выходящую за пределы Корейского полуострова.