Чем полить огурцы весной, чтобы кусты были усыпаны завязями: садоводы рекомендуют

Садоводы давно заметили, что подкормка растения сульфатом калия весной обеспечивает большое количество цветков.

Для этого нужно растворить 1 ст.л. удобрения в 10 л воды. А если добавить туда мочевину или селитру, можно избежать дефицита азота.

Такая подкормка актуальна для всех сортов огурцов, но особенно важна для гибридных, поскольку они чаще завязывают плоды.

Важно помнить, что любые прикорневые подкормки в жидком виде вносятся после полива грядок.