Семь штатов США достигли «исторического» соглашения по защите реки Колорадо

Главная водная артерия, которая снабжает водой десятки миллионов людей, серьезно пострадала в результате потепления.

«Представители семи штатов бассейна реки Колорадо согласились на подачу предложения по системе защиты нижнего бассейна», — говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел, отвечающего за управление территориями в США.

Предложение-победитель исходит от трех штатов нижнего бассейна: Калифорнии, Невады и Аризоны, которые согласились добровольно принять меры по экономии 3,7 миллиарда кубометров воды к 2026 году.

Часть затрат компенсирована средствами от Инфляционного фонда.

В заявлении говорится, что в прошлом году в Вашингтоне был принят важный закон о климате.