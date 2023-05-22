SignalConso запускает мобильное приложение для разоблачения мошенничества в несколько кликов

"Проблемы с доставкой, бракованный товар, мошенничество в Интернете... теперь вы сможете сообщить о любой проблеме, возникшей с компанией, прямо со своего телефона в несколько кликов", говорится в пресс-релизе компании.

Через три года после создания сайта SignalConso правительство Франции объявило в понедельник о создании мобильной версии этого сервиса, чтобы упростить процедуры для потребителей.

Бесплатное приложение, представленное Оливией Грегуар, делегатом-министром, отвечающим за малые и средние предприятия, торговлю, ремесла и туризм, предлагает любому лицу использовать посредника в случае потребительского спора с компанией.