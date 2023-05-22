Немецкий Aareal Bank может быть поглощен финансовыми инвесторами

С одобрения Европейского центрального банка все разрешения регулирующих органов действуют, заявила компания по поглощению Atlantic Bidco в понедельник вечером.

При одобрении все условия предложения также выполняются.

Предложение о поглощении должно быть принято до 7 июня.

Акционеры, принявшие предложение, получат 33 евро за каждую предложенную акцию.

После завершения предложения о поглощении консорциум вокруг Advent и Centerbridge будет владеть около 90 процентами акционерного капитала и правом голоса в Aareal Bank.