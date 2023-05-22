Знающий огородник рассказал о добавке для получения крупных и сочных кочанов капусты

Для получения по-настоящему крупных и упругих кочанов используйте секретное средство, простое и дешевое, о котором многие забывают.

Попробуйте дать капусте дрожжи и увидите, какой будет эффект.

В чем польза такой подкормки? В дрожжах много полезных элементов, например, азот, калий, железо, магний, фосфор и не только.

Дрожжи также при брожении выделяют углекислый газ, необходимый для протекания фотосинтеза и роста.

Благодаря внесению дрожжей улучшается качество почвы, она делается более плодородной. Дрожжевая подкормка предупреждает поражение болезнями и вредителями.

Готовится полезная смесь так: на 10 л воды вносим 50 г сахара, 10 г дрожжей. Можно брать сухие или свежие дрожжи. Сахар и дрожжи разводим в теплой воде, хорошо перемешиваем смесь.

Ждем пару часов, пока начнется брожение, потом готовый раствор разводим одни к пяти чистой водой.

Подкормка из дрожжей может использоваться для любого из видов капусты (брюссельская, кольраби, белокочанная и не только).

Всего за сезон делаются 2-4 подкормки таким удобрением.

Первый раз делаем подкормку, высадив рассаду, когда появятся всходы. Растения легче привыкнут к новому месту, корни получат поддержку и питание.

Второй раз вносим удобрение через 2 недели. Оно поможет образовать листья и кочаны.

Третья подкормка делается еще через 2 недели, она влияет на вкусовые качества, стойкость к болезням, паразитам.

Четвертый раз даем дрожжи капусте до сбора урожая, опять-таки за 2 недели до уборки плодов. Подкормка поможет кочанам налиться соком и укрупниться.

Они будут крепкими, сочными, вкусными. Дрожжи таке улучшают лежкость кочанов на хранении.

Удобрение вносим с утра или под вечер, в жару это делать не стоит, после добавки обильно поливаем растения.