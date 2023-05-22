Садоводы объяснили, как выбрать подходящее время для посадки чеснока

Не лишним будет вспомнить признаки, на которые люди обращали внимание в прежние времена, когда еще не было интернета.

Сажать озимый чеснок нужно, когда на деревьях практически не осталось листьев, а ночью уже бывают заморозки.

На подходящее время для посадки чеснока укажут птицы: если они улетают на юг, можно сажать растение.

Как правило, озимый чеснок сажают за два месяца до наступления зимы – в начале или середине октября.