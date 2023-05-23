Как избавиться от змей на участке и сделать так, чтобы они никогда не вернулись

Змеи могут облюбовать участок, который находится рядом с лесом. Они ищут пищу и комфортные условия для жизни.

Чтобы прогнать опасных соседей нужно скосить высокую траву и принять меры, чтобы избавиться от грызунов. Именно они служат пищей для змей.

После этого можно переходить к профилактическим мерам, например, покупке отпугивателей. Змеи не боятся ультразвука, но их отпугивает вибрация.

Есть и народные методы: обработать весь периметр участка чесночным настом или горчицей. Змеи не любят эти запахи.