Как избавиться от змей на участке и сделать так, чтобы они никогда не вернулись

Змеи могут облюбовать участок, который находится рядом с лесом. Они ищут пищу и комфортные условия для жизни.
Чтобы прогнать опасных соседей нужно скосить высокую траву и принять меры, чтобы избавиться от грызунов. Именно они служат пищей для змей.
После этого можно переходить к профилактическим мерам, например, покупке отпугивателей. Змеи не боятся ультразвука, но их отпугивает вибрация.
Есть и народные методы: обработать весь периметр участка чесночным настом или горчицей. Змеи не любят эти запахи.
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