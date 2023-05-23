Чем подкормить розы весной, чтобы они цвели все лето: хитрость опытных цветоводов

00:20 2023-05-23

Если розы правильно подкормить во второй половине весны, их цветением можно будет наслаждаться все лето.

Формирование бутонов роз регулирует фосфор. Чем  его больше, тем больше будет цветов на кустарнике.

Но розам нужен еще и калий, чтобы цветы были крупными. А для формирования зелени необходим азот.

Перед цветением розы можно подкормить раствором из 10 г гумата натрия и 3 л воды. Его нужно настоять 10 часов.

Затем стакан концентрата выливают в 5 л воды и опрыскивают розы по листу. Такую процедуру нужно проводить вечером.

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