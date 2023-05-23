Чем подкормить розы весной, чтобы они цвели все лето: хитрость опытных цветоводов

Формирование бутонов роз регулирует фосфор. Чем его больше, тем больше будет цветов на кустарнике.
Но розам нужен еще и калий, чтобы цветы были крупными. А для формирования зелени необходим азот.
Перед цветением розы можно подкормить раствором из 10 г гумата натрия и 3 л воды. Его нужно настоять 10 часов.
Затем стакан концентрата выливают в 5 л воды и опрыскивают розы по листу. Такую процедуру нужно проводить вечером.
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