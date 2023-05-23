Дачники объяснили, как понять, когда пора выкапывать свеклу и морковь

Для своевременного сбора урожая нужно обратить внимание на некоторые признаки. Например, о зрелости моркови говорит «ложащаяся» ботва.

Корнеплоды созрели, если крайние ветки у них начали желтеть. Только доставать морковь нужно вилами, а не тянуть за ботву.

Свекла начинает сильно выпирать из земли, когда созревает. Если торчит почти половина корнеплода, его пора выкапывать.

Нижняя ботва созревшей свеклы опадает, а молодые зеленые листья больше не появляются. Убирать урожай нужно в ухой и теплый день.