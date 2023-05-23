Садоводы рассказали, чем подкормить малину осенью, чтобы было много крупных ягод

Первая подкормка проводится весной, когда прогреется земля. Для этого периода подходит настой коровяка.

Залогом богатого урожая малины также станут органические подкормки из куриного помета и перегноя.

Можно использовать также аммиачную селитру, равномерно насыпав ее на почву и заделав граблями. Таким же способом вносится мочевина.

Ближе к концу весны малине требуются удобрения, которые простимулируют формирование ягод. Далее подкормки проводятся летом и после плодоношения.