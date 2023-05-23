Ботва картофеля начала желтеть: чем это опасно и как сохранить урожай

В такой ситуации важно определить причины появления желтизны на листьях и принять срочные меры.

Одной из таких причин может быть дождливая погода. Из-за большого количества воды на почве появляется корка, и кислород не может проникать к корням. В этом случае поможет рыхление земли.

Картофельная ботва может желтеть из-за различных заболеваний. В такой ситуации все пораженные листья нужно сразу же удалять.

Оставшуюся ботву следует обработать фунгицидом, для этой цели подойдет раствор хлорокиси меди. Через неделю проводится опрыскивание медным купоросом.

При нехватке азота в почве ботва картофеля тоже будет желтеть. Спасти урожай поможет подкормка с азотом.