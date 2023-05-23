Ингредиенты для компостной кучи нужно подбирать правильно

Компостную кучу нельзя создавать из чего попало. В нее не должны попадать растения, пораженные грибковыми заболеваниями и микроорганизмами, так как впоследствии они могут передаться растениям на грядках.

Плохо, если в компостную кучу попадают ядовитые растения. Например, опасные вещества, содержащиеся в ботве помидоров и картофеля, плохо влияют на работу полезных микроорганизмов.

По этой же причине в компостную кучу не должны попадать ракитник и ландыши.

Если добавить в кучу сорные травы с семенами, есть риск, что впоследствии они дадут новую поросль сорняков.

Ветки деревьев слишком долго разлагаются, и если их добавить в компост, он будет готов очень нескоро.

Кожуру цитрусовых тоже нельзя добавлять в компостную кучу, так как она отрицательно влияет на дождевых червей, повышающих плодородие земли.