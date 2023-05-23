Дачники рассказали натуральную подкормку для крыжовника из неожиданных компонентов: урожай удивит всех соседей

01:15 2023-05-23

Весной крыжовник особенно сильно нуждается в подкормке, чтобы восстановить баланс питательных веществ после зимы.

Для этого можно использовать готовые минеральные средства. Но более экологичным вариантом будет самостоятельно приготовленное удобрение.

Сделать его совсем не сложно. Это не займет много времени, а необходимые ингредиенты найдутся в любом доме.

Нужно просто смешать 1 л сыворотки, 5 г сметаны, 1 ст.л. меда и 10 г дрожжей, а затем залить все это водой так, чтобы получилось 10 л. 

Использовать раствор для полива кустов можно через 10 дней. Не запрещено применять и более традиционные средства, например, компост или навоз.

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