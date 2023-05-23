Дачники рассказали натуральную подкормку для крыжовника из неожиданных компонентов: урожай удивит всех соседей

Для этого можно использовать готовые минеральные средства. Но более экологичным вариантом будет самостоятельно приготовленное удобрение.

Сделать его совсем не сложно. Это не займет много времени, а необходимые ингредиенты найдутся в любом доме.

Нужно просто смешать 1 л сыворотки, 5 г сметаны, 1 ст.л. меда и 10 г дрожжей, а затем залить все это водой так, чтобы получилось 10 л.

Использовать раствор для полива кустов можно через 10 дней. Не запрещено применять и более традиционные средства, например, компост или навоз.