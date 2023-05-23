Дачный эксперт объяснил, как бороться с фитофторой томатов с помощью пива

01:20 2023-05-23

Фитофтороз – одно из самых распространенных заболеваний томатов, которое может погубить весь урожай.

Справиться с такой болезнью помогает натуральное средство, которое не нанесет вреда плодам и устранит заболевание.

Для приготовления такого состава  потребуется живое пиво. Оно содержит аминокислоты и формирует белковую пленку на растениях, защищая их от фитофторы.

Одновременно томаты получают из пива питательные вещества, а алкоголь ускоряет созревание плодов. 

Пиво никак не повлияет на вкус помидоров. А для приготовления состава нужно смешать стакан напитка с литром воды.

Показать следующие комментарии
Фото