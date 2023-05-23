Дачники посоветовали, что посадить весной, чтобы больше не заниматься прополкой

Речь идет о почвопокровниках, которые привлекательно выглядят и не создают никаких проблем. Одним из них является вероника нитевидная с тонкими побегами и множеством листьев.

Можно посадить пряную траву тимьян. Она очень долговечна, правда, растет не слишком быстро.

Другой вариант – Аюга или живучка, которая спокойно растет без воды на любой почве и не боится вытаптывания.

Красивый и непритязательный почвопокровник – клевер ползучий. Такую же функцию может выполнять и очиток ложный.