Агрономы объяснили, почему на томатах появляется белая сеточка и что с этим делать

Чаще всего оно развивается в сырую и холодную погоду или при серьезных перепадах дневной и ночной температур.

Если сеточка стала заметной, значит, болезнь уже находится на запущенной стадии. Но попробовать спасти растения все же стоит.

Для этого потребуется обработка такими препаратами, как «Фитоспорин», «Фито Доктор» или «Планриз».

Бывает и так, что белая сеточка появляется не из-за болезни. Это может быть следствием солнечного ожога, если грядка не имеет затенения.