Дачный эксперт объяснил, почему чернеют помидоры и как с этим бороться

Если на листьях томатов появились коричневатые пятна, значит, растения поражены фитофторозом.
Это грибковое заболевание, которое лечится Фитоспорином либо водным раствором бордоской жидкости.
Причиной черноты томатов может быть пятнистость. У этой болезни есть несколько видов. В таком случае необходимо опрыскивание медным купоросом.
Появление черных кончиков на плодах указывает на развитие вершинной гнили. Все пораженные части нужно ликвидировать, а кусты обработать раствором борной кислоты.
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