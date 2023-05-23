Дачный эксперт объяснил, почему чернеют помидоры и как с этим бороться

02:07 2023-05-23

Помидоры могут почернеть при выращивании в теплице и в открытом грунте. Чтобы решить проблему, нужно знать ее причины.

Если на листьях томатов появились коричневатые пятна, значит, растения поражены фитофторозом. 

Это грибковое заболевание, которое лечится Фитоспорином либо водным раствором бордоской жидкости.

Причиной черноты томатов может быть пятнистость. У этой болезни есть несколько видов. В таком случае необходимо опрыскивание медным купоросом.

Появление черных кончиков на плодах указывает на развитие вершинной гнили. Все пораженные части нужно ликвидировать, а кусты обработать раствором борной кислоты.

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