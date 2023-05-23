Дачный эксперт объяснил, почему чернеют помидоры и как с этим бороться

Если на листьях томатов появились коричневатые пятна, значит, растения поражены фитофторозом.

Это грибковое заболевание, которое лечится Фитоспорином либо водным раствором бордоской жидкости.

Причиной черноты томатов может быть пятнистость. У этой болезни есть несколько видов. В таком случае необходимо опрыскивание медным купоросом.

Появление черных кончиков на плодах указывает на развитие вершинной гнили. Все пораженные части нужно ликвидировать, а кусты обработать раствором борной кислоты.