Популярная подкормка для клубники оказалась абсолютно бесполезной: многие дачники еще используют ее

Одна из популярных подкормок, которую используют многие дачники, оказалась абсолютно бесполезной для клубники.

Речь идет о кислом молоке, с помощью которого садоводы надеются вырастить много крупных ягод.

На самом деле этот продукт никак не повлияет ни на размеры клубники, ни на ее количество при сборе урожая.

Вместо кислого молока лучше использовать компост или перепревший навоз. Органику нужно вносить в почву осенью.