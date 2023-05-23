Дачники советуют не выбрасывать огуречную ботву: ее можно использовать в огороде

Речь идет о наличии повреждений на листьях. Если есть хотя бы малейшие признаки грибка, ботву нужно сразу уничтожить.

Осмотреть растения нужно еще на грядке. То, что они сохнут и темнеют – не страшно. Внимание следует обращать на пятна и гниль.

Если ничего подобного на огуречной ботве нет, ее можно сложить в компостную яму для получения органического удобрения.

Другой вариант – высушить ботву и сжечь ее, а затем использовать золу как удобрение. При этом костер должен сам, его нельзя заливать водой.