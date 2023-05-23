Дачники рассказали, как выращивать богатый урожай груш без гнили

В некоторых случаях придется избавиться от дерева и посадить новую грушу. Так бывает, когда гниль является особенностью сорта.
Груши могут гнить из-за болезни, в первую очередь – плодовой гнили и парши, которые провоцируют вредители.
В таком случае потребуется обработка дерева инсектицидами, но это можно делать только за определенное время до созревания плодов.
Еще одна причина гнили груш – недостаток кальция и калия. Такая проблема решается правильным выбором и своевременным внесением подкормок.
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