Дачники рассказали, как выращивать богатый урожай груш без гнили

В некоторых случаях придется избавиться от дерева и посадить новую грушу. Так бывает, когда гниль является особенностью сорта.

Груши могут гнить из-за болезни, в первую очередь – плодовой гнили и парши, которые провоцируют вредители.

В таком случае потребуется обработка дерева инсектицидами, но это можно делать только за определенное время до созревания плодов.

Еще одна причина гнили груш – недостаток кальция и калия. Такая проблема решается правильным выбором и своевременным внесением подкормок.