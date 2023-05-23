Вулкан Попокатепетль продолжает извергать пепел, полеты нарушены

Международный аэропорт в городе Пуэбла закрыт до утра вторника, заявил вчера днем (по местному времени) государственный оператор ASA.

Пепел необходимо удалить с взлетно-посадочных полос, а затем провести повторную оценку ситуации.

В понедельник были многочисленные отмены и задержки рейсов в аэропорту Мехико.

Более 7000 солдат были размещены в районе вулкана, который находится примерно в 85 км к юго-востоку от Мехико.

Пути эвакуации и обозначение аварийных убежищ были рассмотрены в понедельник. В 40 городах штата Пуэбла были отменены шкльные занятия и публичные мероприятия.

Вулкан извергал пепел, пар и газ в течение нескольких дней. Однако эксперты предполагали, что вулканическая активность будет ограниченной, о чем сообщили в управлении по предотвращению стихийных бедствий.

Уровень предупреждения оставался на уровне «желтой фазы 3» в понедельник, в одном шаге от красного уровня предупреждения.

Попокатепетль — один из самых активных вулканов Мексики. Он расположен на границе штатов Мексика, Пуэбла и Морелос и имеет высоту более 5400 метров. Вокруг вулкана уже много лет существует двенадцатикилометровая зона отчуждения. В радиусе 100 километров проживает около 25 миллионов человек.