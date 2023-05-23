TikTok подает в суд на запрет в американском штате Монтана

«Мы оспариваем неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей TikTok в Монтане», — заявила компания в Twitter в понедельник.

Существует ряд прецедентов, которые, по мнению TikTok, поставили его в сильную юридическую позицию.

Представители платформы также утверждали, что соответствующий закон в американском штате Монтана нарушает конституционную свободу слова и основан на «необоснованных предположениях» о том, что китайское правительство могло получить доступ к данным американских пользователей.

TikTok не делился данными США с правительством Китая и не намерен этого делать, заявила компания.

Предусмотрены меры по защите конфиденциальности пользователей TikTok и обеспечению их безопасности. Все пользовательские данные, сгенерированные в США, будут храниться только там.