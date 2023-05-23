Э. Джин Кэрролл снова обратилась в суд, обвинив Трампа в оскорблении

Причиной этого стали оскорбления, которые Трамп высказал в адрес писателя в эфире CNN на следующий день после вынесения приговора, сообщили вчера американские СМИ со ссылкой на документы, которые Кэрролл представил суду в Нью-Йорке.

Соответственно, теперь она требует еще одну «весьма солидную» сумму.

Большое жюри Нью-Йорка 9 мая сочло доказанным, что Трамп изнасиловал Кэрролл в престижном нью-йоркском универмаге в 1996 году.

Присяжные также обязали Трампа (76 лет) выплатить 79-летнему мужчине в общей сложности пять миллионов долларов за клевету. Трамп обжаловал приговор.

На следующий день после приговора Трамп, как сообщается, снова опроверг рассказ Кэрролла об инциденте на CNN, обвинив автора в «выдуманной истории».

Трамп также заявил, что никогда не встречался с Кэрролл, и назвал ее «сумасшедшей».

Как сообщается, в документах, представленных в суд, говорится, что поведение Трампа должно привести к «очень существенной» компенсации ущерба, а также для предотвращения дальнейших оскорблений со стороны экс-президента.