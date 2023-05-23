Посол Макеев ожидает, что Германия будет играть ведущую роль во вступлении Украины в НАТО

От саммита НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе, Украина ожидает «четких сигналов о евроатлантической интеграции и будущем членстве моей страны в НАТО», заявил Макеев газетам медиагруппы Funke.

Только членство в Атлантическом альянсе может дать гарантии безопасности.

Украина ожидает «ведущей роли от наших союзников в Германии, так как они уже сыграли в формировании танковой коалиции и ПВО».

Макеев приветствовал созданную на саммите G-7 в Хиросиме коалицию по поставкам истребителей, но не настаивает на участии Германии.