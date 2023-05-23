Маск запретил нанимать новых сотрудников в Tesla без согласования с ним

В электронном письме сотрудникам в понедельник Маск написал, что Tesla не может нанимать новых сотрудников, если он лично не согласен с кандидатурами.

Это касается и подрядчиков.

Маск призвал руководителей еженедельно присылать ему список запросов на найм, призвав их «тщательно подумать», прежде чем подавать такие запросы.

Такой подход «микроменеджмента» не нов для Маска: он уже реализовал нечто подобное в прошлом как в Tesla, так и в своей космической компании SpaceX.

В обеих компаниях приказы до сих пор были равносильны приостановке найма, потому что, по словам нынешних и бывших сотрудников, получить одобрение на новый найм чрезвычайно сложно.

Следующее публичное выступление Маска ожидается во вторник, когда он должен выступить на ежегодном собрании Tesla в Остине, штат Техас.