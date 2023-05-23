Выступление Билана в Кемерове не состоится

Сольный концерт Димы Билана "Гладиатор" должен был проходить в Ледовом дворце "Кузбасс" города Кемерово 23 июня, но был отменен.

Об этом сообщили представители Ледового дворца города. Также сообщается, что билеты будут действительны на концерт певца, дата которого будет озвучена позднее.

Организаторы уверяют, что выступление отменено не по их вине. Певец называть причину отмены концерта называть не стал.

Известно, что 25 мая Билан выступит в Питере, 29 июня в Москве. Также он выйдет на сцену Саратова, Самары, Волгограда и Нижнего Новгорода.