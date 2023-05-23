США и ЕС против председательства саудовского нефтяного магната на COP28

В письме, направленном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, президенту США Джо Байдену и главе Европейской комиссии фон дер Ляйен говорится, что избранному президенту COP28 Султану Ахмеду аль-Джаберу не будет разрешено председательствовать на двухнедельной встрече, которая начнется в конце ноября.

Аль-Дшабер является министром промышленности Объединенных Арабских Эмиратов, принимающих конференцию, и одновременно главой государственной нефтяной компании Adnoc.

Организации по охране окружающей среды ранее предупреждали о беспрецедентном конфликте интересов.

Кроме того, депутаты Европарламента, которые с европейской стороны принадлежат в основном к левым и зеленым, призвали ограничить влияние нефтегазовых и угольных лоббистов на климатическую политику.