Польских накинулась на журналистов, распространивших информацию о ее госпитализации

Российская актриса Галина Польских очень недовольна тем, что журналисты лезут в ее дела.

В СМИ появилась информация о том, что знаменитость госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Артистка отрицает данные сведения, сообщив, что легла в больницу самостоятельно.

Она обратила внимание, что возраст ее более, чем солидный и проверять здоровье необходимо. Она по-прежнему работает, по этой причине не хочет неприятных сюрпризов на сцене или съемках.

Галина переживает, что ложь о ее плохом самочувствии дойдет до режиссера проекта, где снимается женщина, и тот найдет новую актрису.

Польских отчитала журналистов за недостоверную информацию о ней.