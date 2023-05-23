Каграманов заявил, что хочет жениться на Бузовой

Ведущий ТВ Роман Каграманов заявил, что желает жениться на Ольге Бузовой. Он пояснил свое желание и описал характер поющей ведущей.
Каграманов участвовал в съемках клипов Бузовой и наладил с ней дружеские отношения. Ведущий плохо относится к хейтерам исполнительницы. Он называет Ольгу хорошим человеком и заявил, что даже готов пойти с ней под венец.
Он заявил что Ольга очень добрый человек. Когда снимаешься у нее, а она готовит тебе бутерброды с икрой, заботиться о том, чтобы ты не голодал.
Также Каграманов назвал Бузову талантливой артисткой и отличным другом, придущим на помощь в любой момент.
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