Тепличные вредители: как с ними бороться?

Если заражение сильное, растения не будут плодоносить и даже могут погибнуть.

К счастью, большинство этих вредителей довольно легко обнаружить, если вы знаете, что искать.

Двумя наиболее распространенными вредителями являются:красный паутинный клещ и оранжерейная белокрылка.

Красные паутинные клещи крошечные ипочти невидимы, но тонкая паутина, которую они делают, гораздо заметнее, также можно заметить, что листья бледнеют и покрываются крапинками, а на их нижней стороне появляются яйца клещей.

Тепличная белокрылка — крошечные треугольные белые мушки — обычно взлетают облаком, если вы потревожите листву, на которой они сидят.

Вы также можете заметить липкую медвяную росу и черную сажистую плесень на листьях растений.

Как бороться с тепличными вредителями?

Красные паутинные клещи лучше всего размножаются в жарких и сухих условиях, поэтому помогает поддержание влажности внутри теплицы.

В жаркие солнечные дни не забывайте ее проветривать, также поливайте водой дорожку, чтобы повысить влажность.

Большинство тепличных вредителей настолько плодовиты и быстро размножаются, что выработали устойчивость ко многим пестицидам, предлагаемым для борьбы с ними,но можно попробовать органический спрей на основе натурального пиретрума, жирных кислот или растительных масел, но, вероятно, потребуется повторное его применение.

Можно использовать более стойкие пестициды на основе лямбда-цигалотрина, дельтаметрина или циперметрина.