Армия Израиля разрушила дом террориста из Тель-Авива

10:06 2023-05-23

Спустя три месяца после теракта в Тель-Авиве, израильская армия разрушила квартиру палестинского боевика.

Израильские войска взорвали взрывные устройства на втором этаже четырехэтажного здания недалеко от Рамаллаха на Западном берегу, сообщило палестинское информационное агентство Wafa во вторник, 23 мая.

Квартира принадлежит семье убийцы, и соседи также были вынуждены покинуть здание.

В столкновениях с жителями пострадали два человека.

9 марта убийца открыл огонь по прохожим на оживленной улице Дизенгоф в центре Тель-Авива.

Двое молодых людей получили серьезные ранения, один из них скончался менее чем через две недели после нападения.

Нападавший был застрелен сотрудниками полиции.