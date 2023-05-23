Армия Израиля разрушила дом террориста из Тель-Авива

Израильские войска взорвали взрывные устройства на втором этаже четырехэтажного здания недалеко от Рамаллаха на Западном берегу, сообщило палестинское информационное агентство Wafa во вторник, 23 мая.

Квартира принадлежит семье убийцы, и соседи также были вынуждены покинуть здание.

В столкновениях с жителями пострадали два человека.

9 марта убийца открыл огонь по прохожим на оживленной улице Дизенгоф в центре Тель-Авива.

Двое молодых людей получили серьезные ранения, один из них скончался менее чем через две недели после нападения.

Нападавший был застрелен сотрудниками полиции.