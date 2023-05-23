58-летний Рэй Стивенсон умер прямо на съемках фильма в Италии

Рэю Стивенсону внезапно стало плохо на съемках картины в Италии.

Трагедия произошла на острове Искья, где артиста экстренно госпитализировали. Даже мгновенно оказанная помощь медиков не возымела эффекта. Актер ушел в мир иной в возрасте 58 лет.

Рэй Стивенсон известен по фильмам про Тора вселенной Marvel. Также зрители знают его по проектам "Медичи", "Викинги", "Декстер" и другим.

Причина кончины мировой знаменитости пока не озвучивается.