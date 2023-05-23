Греческий огонь был грозным оружием во время средневековых войн

Изобретенный архитектором и химиком Каллиником, греческий огонь широко использовался византийской цивилизацией. Благодаря этому необычному оружию им даже удавалось отражать атаки своих врагов на протяжении нескольких столетий.

Приобретя столь важное значение для империи, греческий огонь стал государственной тайной.

Поэтому было принято решение разделить его приготовление на несколько этапов, чтобы информация о рецепте не попала в руки противников или шпионов. Таким образом, мало кто знал все его ингредиенты.

Фрагмент миниатюры Полиоркетики, где изображен ручной хейросифон (cheirosiphōn) для метания огня на 25-30 метров

Поэтому, вместе с появившейся позднее Византийской империей исчез и рецепт этой горючей смеси.

С тех пор многие ученые, очарованные этим оружием с загадочными свойствами, провели не одно исследование, пытаясь найти все составляющие смеси, но безуспешно. Даже сегодня никто точно не знает рецепт создания греческого огня.