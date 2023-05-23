Стилист Мария Абабкова рассказала, какая одежда будет наихудшим выбором для летней жары

Эксперт в области стиля Мария Абабкова рассказала, что летом следует выбирать одежду, присматриваясь в первую очередь к качеству ткани. Как бы привлекательно ни выглядел наряд, смотреть нужно на качество ткани, и избегать искусственных.

Синтетические вещи категорически не подходят для лета, поскольку в них человек очень скоро будет ощущать себя так, словно надел на себя полиэтилен. Наилучшим же выбором будут такие ткани как вискоза, лен и хлопок, поскольку в них кожа дышит.