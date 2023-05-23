Ученые из Гонконгского университета доказали высокие риски ухудшения зрения для детей, являющихся пассивными курильщиками

Дети, которые регулярно вдыхают продукты горения от курящих родственников имеют более высокие шансы столкнуться с близорукостью. Выявлена закономерность, что дым каждых десяти сигарет, который вдохнул ребенок приближает наступление проблем со зрением на один месяц.

Ученые исследовали 12 тысяч детей в возрастном диапазоне от шести до восьми лет. Из них 32 процента малышей являлись пассивными курильщиками. И у них были выявлены проблемы со зрением. В частности миопия, когда вблизи человек видит хорошо, а вдали нет.