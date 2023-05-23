Baza: в Москве за запуск сине-белых шаров задержана семейная пара из Беларуси

23 мая журналисты издания Baza рассказали, что вчера вечером в над московским районом Чертаново были замечены воздушные шары синего и белого цветов. Одновременно с этим над Москвой летел бело-сине-белый флаг легиона "Свобода России", который входит в состав армии Украины и признан террористическим в РФ.

За запуск воздушных шаров в российской столице задержали Юлию и Дмитрия, являющихся супругами и прибывшими в Россию из Гомельской области Беларуси. Семейная пара подозревается в запуске флага легиона "Свобода России".