Шукшина выдвинула предложение показывать на экране бойцов Донбасса вместо знаменитостей

Мария Шукшина заявила в интервью изданию "МК", что ТВ РФ требует значительных изменений. Ведущая убеждена, что необходимо заменить российских звезд на героев Донбасса.

Актриса возмутилась тем фактом, что в настоящее время на экране слишком много развлекательных передач. Она обратила внимание, что к ней обращаются соотечественники с просьбой показывать на ТВ наших защитников, а не выпуск шоу "Маска".

Прислушавшись к простым россиянам, Шукшина предложила транслировать патриотические передачи с участием героев Донбасса.

Звезда подчеркнула, что не против развлекательного контента, но не только он должен быть в программе передач.