Politico: Бербок и Сийярто устроили перепалку в Брюсселе из-за помощи Украине

Американская газета Politico пишет, что на недавнем саммите Евросоюза в Брюсселе состоялся публичный спор между министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Известно, что последний заявлял о недопустимости наложения санкций на венгерский OTP Bank, в то время как Бербок обвиняла руководство данного банка в признании республик Донбасса.

В свою очередь Петер Сийярто рассказал, что администрация OTP Bank открыто поддерживает Украину в конфликте с Россией. Характерно, что накануне постпредство Венгрии в ЕС заблокировало транш финансовой помощи Киеву на 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, потребовав снять рестрикции с OTP.